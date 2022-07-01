زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 1.8 مليار جنيه الربع الثاني من 2022

سجلت زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة المصرية حوالي 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري أي في الفترة منذ بداية شهر إبريل وحتى نهاية تعاملات شهر يونيو.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فإن حجم زيادات رؤوس الأموال تراجع خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالربع الأول من العام ذاتهُ، والتي سجلت خلالهُ حوالي 4.2 مليار جنيه .

أما في حالة مقارنة القيمة المحققة خلال الربع الثاني من العام الجاري بالربع المماثل لها خلال العام الماضي 2021 والتي سجلت خلالهُ حوالي 1.3 مليار فإنها ارتفعت.

وكانت شركة “ابن سينا فارم”، و”القابضة المصرية الكويتية”، و”بلتون المالية القابضة” على رأس الشركات التي أجرت زيادات رؤوس أموال في تلك الفترة.

وكانت البورصة المصرية قد أغلقت تعاملات جلسة الأربعاء الماضي والتي مثلت الجلسة الأخيرة بأول 6 شهور من العام على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات 554 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.5% عند 9225 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.66%، ليسجل 1721 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.73% مسجلا 2547 نقطة.