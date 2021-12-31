زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 6 مليارات جنيه الربع الأخير من 2021

سجلت زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة المصرية حوالي 6 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الحالي 2021.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فإن زيادات رؤوس الأموال خلال الربع الأخير من العام تراجعت مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، والذي سجلت خلالهُ حوالي 10.1 مليار جنيه .

وجاءت زيادات رؤوس الأموال بالربع الأخير من العام لصالح 9 شركات مقيدة، كانت الزيادة الأكبر لبنك “كريدي أجريكول” بقيمة 3.7 مليار جنيه، والثانية تتبع شركة “الصناعات الكيماوية المصرية – كيما” بقيمة 1.4 مليار جنيه.

فيما توزعت القيمة المتبقية لصالح الـ7 شركات الأخرى، والتي جاءت من بينهم شركة “سبأ للأدوية”، و شركة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” .

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إجمالي زيادات رؤوس الأموال التي نفذتها الشركات المقيدة قد بلغت 20 مليار جنيه خلال 2021 كاملاً.

وأضاف محمد فريد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس للكشف عن حصاد 2021، أن الزيادات المذكورة موزعة بين زيادات نقدية وأخرى عبارة عن أسهم مجانية.