بورصة وشركات

زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 10 مليارات جنيه الربع الثالث من 2021

لصالح 13 كيان
أسماء السيد 10:00 م, الخميس, 30 سبتمبر 21 10:00 م, الخميس, 30 سبتمبر 21

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ارتفعت وتيرة زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري وسجلت 10.1 مليارات جنيه موزعة  على عدد من الكيانات .

وأظهرت بيانات البورصة المصرية، طفرة بزيادات رؤوس الأموال خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، الذي سجلت خلالهُ حوالي 1.3 مليار جنيه .

وتوزعت قيمة الـ10 مليارات جنيه لصالح 13 شركة مقيدة، وهيمن بنك “التجاري الدولي” على القيمة الأكبر بواقع 4.5 مليار جنيه، تلاهُ بنك “الكويت الوطني مصر” بقيمة 3.5 مليار جنيه .

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فيما توزعت القيمة المتبقة على 11 كيان أخرين، جاءت من بينهم شركة “العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا” بقيمة 58 مليون جنيه، وشركة “المجموعة المالية هيرمس القابضة” بقيمة 768.6 مليون جنيه .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضاً جماعيا خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 5.62% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.51% إلى 2722 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.97% إلى 3671 نقطة.

وهبط راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05%، ما يعادل 30 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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