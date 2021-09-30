زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية تُسجل 10 مليارات جنيه الربع الثالث من 2021

ارتفعت وتيرة زيادات رؤوس الأموال في البورصة المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري وسجلت 10.1 مليارات جنيه موزعة على عدد من الكيانات .

وأظهرت بيانات البورصة المصرية، طفرة بزيادات رؤوس الأموال خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، الذي سجلت خلالهُ حوالي 1.3 مليار جنيه .

وتوزعت قيمة الـ10 مليارات جنيه لصالح 13 شركة مقيدة، وهيمن بنك “التجاري الدولي” على القيمة الأكبر بواقع 4.5 مليار جنيه، تلاهُ بنك “الكويت الوطني مصر” بقيمة 3.5 مليار جنيه .

فيما توزعت القيمة المتبقة على 11 كيان أخرين، جاءت من بينهم شركة “العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا” بقيمة 58 مليون جنيه، وشركة “المجموعة المالية هيرمس القابضة” بقيمة 768.6 مليون جنيه .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضاً جماعيا خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 5.62% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.51% إلى 2722 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.97% إلى 3671 نقطة.

وهبط راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05%، ما يعادل 30 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.