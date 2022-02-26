بورصة وشركات

زيادات رؤوس أموال الشركات بالبورصة المصرية تتضاعف بنسبة 26 مرة الأسبوع الماضي

وسجلت 704 ملايين جنيه
أسماء السيد 7:00 م, السبت, 26 فبراير 22 7:00 م, السبت, 26 فبراير 22

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حققت زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة المصرية قفزة كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق لهُ بزيادة بلغت نحو 26 مرة وسجلت 704 ملايين جنيه مقارنة مع 27 مليون جنيه.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات قوية خلال تعاملات الأسبوع المقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب، وذلك على وقع إعلان روسيا دخول أوكرانيا بشكل رسمي.

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وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 5.58% ليصل إلى 10890 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 10.54% إلى 1774 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 9.05% إلى 2720 نقطة.

وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 5.04%، ما يعادل 37 مليون جنيه، ليغلق عند 689.3 مليار جنيه.

وبدأت روسيا هجوما عسكريا واسعا على أوكرانيا بما أثار الذعر في الأسواق العالمية ودفع أسعار البترول للتحليق عاليًا بالقرب من 100 دولار للبرميل فى ظل توقعات بتعطل محتمل للإمدادات العالمية.

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بقلم أسماء السيد

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