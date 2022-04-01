سجلت زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، حوالي 4 مليارات جنيه، مقارنة مع 6 مليارات جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد شملت هذه الزيادة كل أنواع زيادات رؤوس الأموال، وجاء بنك قناة السويس من بين الشركات التي رفعت رأس مالها بقيمة 704 ملايين جنيه .

كما قامت شركة “أسمنت سيناء” بزيادة رأس مالها بقيمة 650 مليون جنيه، إلي جانب شريحة أخرى من الشركات من بينها بنك فيصل الإسلامي – مصر، والدلتا للتأمين والبنك المصري الخليجي، وايضًا البنك التجاري الدولي – مصر .

وكان التراجع الجماعي قد هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك وسط خسائر لرأس المال السوقي بلغت حوالي 39 مليار جنيه .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 6% ووصل 11238 نقطة، بينما سجل المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعًا بنحو 13.2% عند 1910 نقطة، وانخفض الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 11% ووصل 2894 نقطة .

فيما سجل رأس المال السوقي حوالي 726.4 مليار جنيه، مقارنة مع 765.6 مليار جنيه بهبوط بلغ 5.1% بقيمة بلغت 39 مليار جنيه .

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الأول من العام، نحو 447.2 مليار جنيه، مقارنة مع 266.5 مليار جنيه الربع الماضي.

ووفقًا للبيانات فقد استحوذت الأسهم على 14.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 85.5% خلال الربع .