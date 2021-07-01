بورصة وشركات

زيادات رءوس الأموال بالبورصة في الربع الثاني من 2021 تسجل 970 مليون جنيه

لصالح 9 شركات
أسماء السيد 10:47 ص, الخميس, 1 يوليو 21 10:47 ص, الخميس, 1 يوليو 21

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سجلت زيادات رءوس الأموال بالبورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حوالي 970 مليون جنيه وجاءت لصالح 9 شركات مقيدة. وجاءت القيمة الكبرى لصالح شركة “فوري للمدفوعات الإلكترونية بزيادة حوالي 400 مليون جنيه، ليرتفع رأسمالها من 907.3 مليون جنيه لـ1.7 مليون جنيه.

فيما بلغت زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان 253 مليون جنيه، وبنك قناة السويس حوالي 200 مليون جنيه.

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وجاءت شركة أميرالد للاستثمار العقاري بقيمة 25 مليون جنيه، والقابضة المصرية الكويتية بقيمة 26 مليون جنيه، وشركة المصريين للإسكان والتعمير بقيمة 24 مليون جنيه .

فيما أجرت مستشفى النزهة زيادة لرأسمالها بقيمة 21 مليون جنيه، وبقيمة 11 مليون جنيه لصالح شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بواقع 10 ملايين جنيه.

يُذكر أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت حالة تباين، خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، وسط مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب، وبيعي للأجانب.

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وانخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 10256 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 17.97% إلى 2323 نقطة ، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 12.65% إلى 3278 نقطة.

وكانت البورصة قد أغلقت تعاملات جلسة أمس الأربعاء؛ آخِر جلسات الأسبوع، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

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بقلم أسماء السيد

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