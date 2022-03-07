اقتصاد وأسواق

زيادات جديدة في سعر رغيف الخبز السياحي

سعر الرغيف من 75 قرشا إلى 1.65 جنيه
محمد مجدي 10:53 ص, الأثنين, 7 مارس 22 10:53 ص, الأثنين, 7 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت المخابز السياحية بزيادات جديدة في أسعار العيش السياحي خاصة السن والمحمص ، وذلك تزامناً مع رفع أسعار العيش البلدي الحر بنحو 25 قرشا في بعض محافظات الجمهورية ، والتي بدأت في الارتفاع منذ يوم الخميس الماضي وأرجع أصحاب المخابز أسبابها للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مسعد محمد صاحب محل عيش بلدي وسياحي في محافظة القاهرة لـ “المال” إن سعر طن الدقيق الذي كان يتراوح من 11 إلى 11.300 ألف جنيه يوم الخميس الماضي ، قفز إلى 11 ألفا و700 جنيه أمس الأحد.

اقرأ أيضا  «التموين»: ضم مشغولات الفضة والبلاتين لمنظومة الدمغ بالليزر أسوة بالذهب

وأضاف محمد أن سعر رغيف العيش السن والمحمص ارتفع بنحو 65 قرشاً ليصل إلى 1.65 جنيه بدلا من 1 جنيه ، واتجه العديد من أصحاب محال العيش لعمل شنطة عيش تحتوي على 6 أرغفة سن أو محمص بسعر 10 جنيهات والتي كان سعرها يبلغ نحو 5 جنيهات منتصف فبراير الماضي.

وتابع محمد أن سعر رغيف العيش الشامي أو البلدي حجم صغير بلغ 75 قرشاً بدلا من 50 قرشا ، وسعر رغيف العيش الشامي أو البلدي أبيض أو أسمر (ردة) حجم كبير بلغ 1.25 جنيه بدلا من 1 جنيه ، كما أن بعض المخابز تقوم ببيعه بسعر 1.5 جنيه.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 3-3-2022 فى مصر

وكان عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة قد قال إن أسعار الخبز السياحي ليس لها سعر ثابت وتختلف من منطقة لأخرى في المناطق الراقية والتي يختلف بها السعر عن المناطق الشعبية.

خبز بلدي

وأضاف حماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج صاله التحرير في فضائية صدي البلد، أن صاحب المخبز يكون محكوما بالدقيق القادم له من التجار والموردين، وهناك زيادة كل أسبوع بسبب تخزين كميات كبيرة من الدقيق.

اقرأ أيضا  الجمارك : ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل

وتابع حماد الدولة تحاول توفير كل شيء ولدينا مخزون كافي من قمح الخبز المدعم، ونوعية الخبز السياحي لا تخضع للتسعير الجبري ولا تخضع لأي قرار تمويني ولكن تخضع لقانون العرض والطلب فقط.

وأكد عطية حماد رئيس شعبة المخابز أن سعر رغيف العيش البلدي المدعم بسعر 5 قروش على البطاقة التموينية ولم يشهد أي زيادات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

وزيرة التجارة تبحث مع سفيرة الإمارات سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

محمد ريحان 10:42 ص, الأثنين, 7 مارس 22

صعود الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 7-3-2022

الصاوي أحمد 10:24 ص, الأثنين, 7 مارس 22

أسعار الذهب العالمية تصعد لمستويات قياسية مع تنامي الطلب على أصول الملاذ الآمن

أحمد فراج 10:13 ص, الأثنين, 7 مارس 22

مبيعات الحديد بالنصف الأول تصل إلى 3.945 مليون طن

عمر سالم 9:37 ص, الأثنين, 7 مارس 22

«الإسكندرية للكهرباء» تتسلم 150 ألف عداد مسبق الدفع من «القابضة»

عمر سالم 9:33 ص, الأثنين, 7 مارس 22

أسعار السمك اليوم 7-3-2022 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 7 مارس 22