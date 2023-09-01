زيادات جديدة في أسعار «نيسان سنترا».. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «نيسان مصر»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2024 بقيمة بلغت 29.5 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

أسعار نيسان سنترا 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Base غير متوافرة 742 Upper 740.5 770 القيمة بالألف جنيه

وتزود « » بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led -زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS – زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

وتقدم طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».