زيادات جديدة في أسعار ميكروباص «جولدن دراجون».. تعرف على التفاصيل

أقرت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جولدن دراجون» فى مصر، زيادات جديدة في أسعار ميكروباص جولدن دراجون بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «القصراوي جروب»، ارتفعت أسعار ميكروباص جولدن دراجون الفئة الأولى «البنزين- عادى» إلى 317 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «بنزين- مكيف» بنحو 326 ألف جنيه في السوق المحلية.

وصعدت أسعار الميكروباص «جولدن دراجون» فئة «ديزل- عادى» إلى 346 ألف جنيه، وحددت فئة «ديزل – مكيف» بنحو 354 ألف جنيه.

وارتفع سعر ميكروباصات «جولدن دراجون» الفئة الكاملة «ديزل- مكييف» إلى 349 ألف جنيه خلال الشهر الحالى.