زيادات جديدة في أسعار ميتسوبيشى لانسر EX خلال يناير

الارتفاعات تتراوح ما بين 10 و12 ألف جنيه أحمد عوض أعلنت شركة دايموند موتورز- وكيل ميتسوبيشي للسيارات، عن زيادة أسعار طرازات "لانسر EX" بمختلف فئاتها؛ بمقدار يتراوح ما بين 10 و 12 ألف جنيه خلال يناير الحالي. وارتفعت أسعار ميتسوبيشي "لانسر EX" الفئة اﻷولي "A/T F 35" إلى 284.9 ألف بدلاً من 274