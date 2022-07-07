زيادات جديدة في أسعار موبايلات «سامسونج» تتجاوز 3000 جنيه خلال يوليو

أقرت شركة «سامسونج مصر»، للهواتف المحمولة، زيادات جديدة في أسعار هواتفها المحمولة بقيمة تتجاوز 3000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سامسونج»، ارتفعت أسعار موبايلات «جالاكسي A03 سعة 32 جيجا بايت – رام 2 جيجا» من 2480 إلى 2725 جنيهًا.

وصعدت أسعار هواتف «سامسونج A13 سعة 64 جيجا – رام 4 جيجا بايت» إلى 4360 جنيهًا، بدلًا من 4795 جنيهًا سابقًا.

وارتفع سعر موبايلات «جالاكسي A32 سعة 128 جيجا – رام 6 جيجا بايت» إلى 7040 جنيهًا، مقارنة بنحو 6400 جنيه.

وقفزت أسعار أجهزة هواتف «سامسونج A73 سعة 256 جيجا – رام 8 جيجا» إلى 14 ألفًا و335 جنيهًا، مقابل 13 ألفًا و35 جنيهًا.

فيما ارتفعت أسعار أجهزة تابلت «سامسونج Tab S8 Ultra 5G» سعة 256 جيجا – رام 12 جيجا بايت» إلى 37 ألفًا و210 جنيهات، مقارنة بنحو 33 ألفًا و830 جنيهًا.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، تصدرت العلامة الكورية «سامسونج» قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 33.5% من إجمالى مبيعات القطاع خلال أبريل الماضى.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار موبايلات سامسونج في مصر خلال يوليو الحالى:

وتوضح القائمة التالية؛ أسعار موبايلات سامسونج خلال مايو الماضى: