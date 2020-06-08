زيادات جديدة في أسعار موبايلات سامسونج تصل إلى 500 جنيه

أرسلت شركة “سامسونج مصر” لشبكة موزعيها وتجار الهواتف المحمولة – اليوم- القائمة السعرية الجديدة، التى تضمنت زيادات فى أسعار هواتفها بقيمة تصل إلى 500 جنيه.

ورصدت “المال” تطور أسعار هواتف سامسونج في السوق المحلية خلال الفترة من 4 يونيو حتى 8 يونيو الجاري، استنادًا للقوائم السعرية الصادرة عن “سامسونج مصر” في السوق المحلية.

ارتفعت أسعار هواتف “Galaxy A10s” إلى 2270 جنيهًا، بدلًا من 2222 جنيهًا، وصعدت أجهزة “Galaxy A11” إلى 2449 جنيها، مقارنة بنحو 2400 جنيه.

وقدرت أسعار موبايلات “Galaxy A20s” بنحو 2875 جنيها مقابل 2799 جنيهًا، وسعرت أجهزة سامسونج “Galaxy A31” بقيمة 4299 جنيهًا بدلا من 4150 جنيهًا.

وقفزت أسعار موبايلات “SAMSUNG Galaxy A51” إلى 5149 جنيهًا مقابل 4999 جنيهًا، وبلغت أجهزة “Galaxy A71” نحو7199 جنيهًا مقارنة بنحو 6999 جنيهًا.

وارتفعت أسعار موبايلات سامسونج “Galaxy M11” إلى 2449 جنيها بدلا من 2449 جنيهًا، وسعرت هواتف “Galaxy M31” بنحو 4349 جنيهًا مقابل 4299 جنيهًا سابقا.

وسعرت هواتف “Galaxy Note 10 Lite” بنحو 9399 جنيها بدلا من 8999 جنيهًا، وبلغت أجهزة “+Galaxy Note 10” نحو 18 ألفا و399 جنيها بدلا من مقارنة ب 18 ألفًا و99 جنيهًا.

وقفزت أسعار موبايلات ” SAMSUNG Galaxy S20″ إلى 15 ألفا و199 جنيها مقابل 14ألفًا و999 جنيهًا، وسعرت أجهزة “+Galaxy S20” بقيمة 17 ألفا و399 جنيها بدلا من 16 ألفًا و999 جنيهًا.

يذكر أن “سامسونج” احتلت المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعُا للهواتف المحمولة فى مصر مستحوذة على حصة سوقية 24%، من إجمالى مبيعات القطاع خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا للإحصائيات الصادرة مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

ويوضح الجدول التالي؛ تطور أسعار موبايلات سامسونج خلال الفترة من 4 يونيو حتى 8 يونيو الجاري: الموديل السعر القديم السعر الجديد قيمة الزيادة (الجنيه) A10s 2222 2270 48 A11 2400 2449 49 A20s 2799 2875 76 A31 4150 4299 149 A51 4999 5149 150 A71 6999 7199 200 M11 2449 2449 – M31 4299 4349 50 Note 10 Lite 8999 9399 400 Note 10+ 18099 18399 300 S20 14999 15199 200 S20+ 16999 17399 400 S20 Ultra 20999 21499 500 Z FLIP 23999 23999 – Fold 31999 31999 – Tab A 8.0 2019 2666 2725 59 Tab A 10.1 2019 4849 4849 – Tab S5e 10.5 8999 8990 -9 Tab Active Pro 11699 11700 1 Tab S6 13799 13800 1

قائمة أسعار هواتف سامسونج 8 -6 -2020

قائمة أسعار «SAMSUNG» اليوم 4 – 6-2020