زيادات جديدة في أسعار كاتشب هاينز والخل والمايونيز (مستند)

أعلنت الشركة المنتجة لكاتشب ومايونيز هاينز عن زيادة جديدة في أسعار كاتشب هاينز بالاضافة إلى المايونيز والصوص وغيرها من المنتجات الجديدة ، بالتزامن مع ارتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية.

وكشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بأتحاد الغرف التجارية ، أن الزياداة الجديدة في أسعار الكاتشب تم تطبيقها في السوق المحلية بداية من الأسبوع الجاري وتم اخطار كافة التجار والوكلاء بها .

وحصلت المال على القائمة الكاملة بالزيادات الجديدة في أسعار كاتشب هاينز والمايونيز والتى سجلت كالتالي : –

ارتفع سعر كاتشب هاينز حار وزن العبوة 150 جرام إلى 52 جنيهًا ، فيما بلغ سعر العبوة وزن 200 جرام نحو 21 جنيهًا.

فيما سجل أسعار كاتشب هاينز نوع دوي باك وزن 285 جرام نحو 125 جرام نحو 13 جنيهًا ، وارتفع سعر العبوة دوي باك وزن 285 جرام إلى 28 جنيها .

كما ارتفع العبوة 340 جرام إلى 31 جنيهًا ، وسجلت العبوة وزن 530 جرام حوالي 45 جنيهًا ، وسجل كاتشب حجم 850 جرام حوالي 69 جنيهًا .

فيما بلغ سعر خل هاينز وزن 1 لتر حوالي 12 جنيهًا ، وسجلت أسعار شيلي صوص 300 جرام هاينز نحو 38 جنيهاً والعبوة وزن 195 جرام حوالي 27 جنيهًا.