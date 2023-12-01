زيادات جديدة في أسعار عصائر جهينة وبخيره بجميع أنواعها مطلع ديسمبر (مستند)

زيادات جديدة في أسعار عصائر جهينة وبخيره بجميع أنواعها تطبق من غد بعد رفع سعر الزبادي أيضا التابعة للشركة، تطبق بداية من مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وعلمت المال من حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادات الجديدة في أسعار عصائر جهينة وبخيره تم إرسالها إلى جميع الموزعين والوكلاء في الأسواق المحلية.

وحصلت المال على الزيادات الجديد في سعر عصائر جهينة برتقال وجوافة وخوخ وكوكتيل وغيرها وزن العبوة 235 ملي ارتفعت إلي 9 جنيهات للمستهلك، مقابل 6.75 جنيها للتجار.

كما شملت الارتفاعات التي تم إقرارها في سعر عصير جهينة بيور أنواع الخوخ والجوافة والكوكتيل وزن العبوة 235 ملي لتسجل 12 جنيها للعبوة بعد الزيادات.

وأظهرت المستندات أن سعر عصير جهينة سجلت العبوة اللتر المانجو والجوافة والخوخ والأناناس واليوسفي وغيرها من الأنواع ليسجل 25 جنيها في الأسواق.

وقفزت أسعار عصير جهينة بيور وزن اللتر الجوافة والخوخ والكوكتيل وغيرها سجلت 43 جنيها بعد الارتفاع الأخير.

وشهدت الزيادات في عصير بخيرة وزن العبوة 200 ملي سيرتفع إلى 5 جنيهات، على أن يسجل سعر العبوة بخيرة 1 لتر إلى 18 جنيها.