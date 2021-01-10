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زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تصل إلى 2000 جنيه

تقدم الفئة الأولى إلى 210.9 ألف جنيه
المال - خاص 11:09 م, الأحد, 10 يناير 21 11:09 م, الأحد, 10 يناير 21

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أرسلت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” فى مصر، زيادة أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» بقيمة بلغت 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية، خلال شهر يناير الحالى.

طبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداي»، قفزت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» الفئة الأولى “GL” إلى 210.9 ألف جنيه، مقارنة بـ208.9 ألف سابقا.

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وصعدت أسعار طرازات «هيونداى أكسنت RB» الفئة الثانية «GL SR» إلى 220.9 ألف جنيه، مقابل 218.9 ألف.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداى أكسنت RB» الفئة الثالثة «GL DAB+ABS» إلى 226.9 ألف جنيه، بدلًا من 224.9 ألف.

وحددت أسعار طرازات «هيونداى أكسنت RB» الفئة الخامسة «GL HL» بقيمة 246.9 ألف جنيه، مقارنة بـ244.9 ألف.

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وينتمي طراز «هيونداى أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم المال - خاص

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