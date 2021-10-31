زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي I20».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 275 إلى 315 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، زيادة أسعار سيارات «هيونداي i20» بقيمة بلغت 5100 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القوائمة السعرية الصادرة عن ـ«غبور أوتو»، ارتفعت أسعار طرازات «هيونداي i20» الفئة الأولى «Spirit» إلى 275 ألف جنيه، مقارنة بنحو 269.9 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «هيونداى i20» الفئة الثانية «Dynamic» إلى 295 ألف جنيه، مقابل 289.9 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «هيونداى i20» الفئة الثالثة «Elite» إلى 305 ألف جنيه، بدلًا من 299.9 ألفًا.

وتقدم سيارات «هيونداى i20» الفئة الرابعة «Ultimate» بنحو 315 ألف جنيه، مقارنة بنحو 309.9 آلاف.

وينتمي طراز «هيونداى i20» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 99 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.