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زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» تصل إلى 20 ألف جنيه

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قفزت إلى 615 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» تصل إلى 20 ألف جنيه
المال - خاص

المال - خاص

8:44 م, الأحد, 21 مايو 23

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيوداي»، شبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هيونداي إلنترا HD

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
GL560580
GL SR570590
GL DAB+ABS585605
GL HL595615
القيمة بالألف جنيه

وتزود «

إلنترا HD
» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعه 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات أوتوماتيك.

ودعمت طرازات «هيونداي النترا HD»- الفئة الأولى- ببعض المواصفات والتجهيزات؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية- سبويلر خلفي – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وتقدم السيارة طرازات «إلنترا HD»- الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة – فتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت «النترا HD»- الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD- وسائد هوائية للسائق للمقاعد الأمامية، وغيرها».

بينما تزيد الفئة الرابعة ببعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ من بينها «مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – سبويلر خلفي – فتحة سقف كهربائية – جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

المال - خاص

المال - خاص

8:44 م, الأحد, 21 مايو 23