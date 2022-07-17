زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي بايون» تصل إلى 15 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين -اليوم- بزيادة أسعار سيارات هيونداي بايون بقيمة 15 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، ارتفعت أسعار طرازات «بايون» الفئة الأولى «SPIRIT» إلى 415 ألف جنيه ، مقابل 400 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات هيونداي بايون الفئة الثانية «DYNAMIC» إلى 440 ألف جنيه ، مقارنة بنحو 425 ألفا.

وقفزت أسعار طرازات «بايون» الفئة الثالثة «ELITE» إلى 460 ألف جنيه ، بدلًا من 445 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «بايون» الفئة الرابعة «ULTIMATE» إلى 480 ألف جنيه، مقابل 465 ألفًا.

ينتمي طراز «بايون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات “CUV”، مزودة بمحرك سعة 1400 سي سي، يخرج قوة 100 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

دعمت طرازات هيونداى بايون موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم، ونظام مراقبة ضغط الاطارات».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات الأخرى، منها «مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، وسبويلر خلفي، وحوامل سقف، وكساحات مطلية بالفضة، وزجاج مظلل، زجاج خلفى داكن اللون، سخانات بالزجاج الخلفي، امكانية طي مرايات كهربائيًا، جنوط 15 بوصة».

تقدم تلك الفئة ببعض الكماليات الإضافية، ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح led ، وإضاءة إرشادية led، وأشارت جانبية بالمرايات led، وإضاءة داخلية led، وإضاءة خلفية led، وإضاءة خلفية للسبويلر الخلفي، وفرش المقاعد من القماش، والمقاعد الخلفية قابلة للطي، مسند يد أمامي، وعجلة القيادة قابلة للامالة والامتداد، وتكييف هواء يدوي».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو FM/AM شاشة عدادات 3.5 بوصة، وشاحن أمامي وخلفي USB، وشاشة وسائط 3.8 بوصة، وعجلة القيادة متعددة المهام، وبلوتوث، وعدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

دعمت طرازات هيونداي بايون – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «وسائد هوائية وستائرية، ومفتاح ذكي، كاميرا للرؤية الخلفية، عجلة القيادة وناقل الحركة مسكو بالجلد، جنوط رياضية 16 بوصة، وجسم السيارة بلونين، شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة الهواتف المحمولة أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ونظام التعرف على الصوت، وعدد 6 مكبرات صوتية، وغيرها».

زودت سيارات هيونداي بايون 2022 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية بإضاءة LED، مصابيح خلفية LED، وشاحن لاسلكي، وحساس مطر أوتوماتيك، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وجهاز تحذير المسافة الأمامية، وشبكة امامية بطلاء أسود، حلية كروم خارجية، مقابض الأبواب مطلية بالمعدن، وامكانية طي المقاعد الخلفية 60:40 ، مزيل ضباب أوتوماتيك للزجاج الامامي، تكييف هواء أوتوماتيك، جنوط 17 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات هيونداي بايون 2022 – الفئة الرابعة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «خاصية التحذير من اصطدام النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على متابعة المسار، وأنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي ومفرق المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي في المرافق، كما دعمت بشاشة عدادات 10.25 بوصة، ومقاعد أمامية رياضية، ودواسات قدم معدنية، وغيرها».