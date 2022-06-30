زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD».. تعرف على التفاصيل

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بقيمة بلغت 5 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 335 ألف جنيه، بدلًا من 330 ألفًا سابقًتا.

وقفزت أسعار سيارات هيونداي إلنترا HD الفئة الثانية «GL SR» إلى 342 ألف جنيه، مقابل 337 ألفًا.

ارتفع سعر طرازات «إلنترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 355 ألف جنيه، مقارنة بنحو 350 ألفًا.

وتقدم سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL DAB ABS» بسعر 360 ألف جنيه، بدلًا من 355 ألفًا.

ينتمي طراز «هيونداى إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعته 1600 سي سي، يخرج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

دعمت سيارات «إلنترا HD» – الفئة الأولى- ببعض التجهيزات من بينها «مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، جنوط 15 بوصة، وغيره».

وتقدم طرازات «إلنترا HD» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «نظام الحماية ضد السرقة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

وزودت طرازات «النترا HD» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للسائق – نظام فرامل ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – وسائد هوائية للسائق وللراكب الأمامي، وغيرها».

دعمت سيارات «إلنترا HD» -الفئة الرابعة- بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض المواصفات والكماليات الأخرى؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وفتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».