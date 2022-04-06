أقرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال وشانجان» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي كريتا» بقيمة بلغت 45 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «هيونداي كريتا» الفئة الأولى «SMART» إلى 455 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «كريتا» الفئة الثانية «SMART PLUS» إلى 470 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «كريتا» الفئة الثالثة «MODERN» إلى 495 ألف جنيه.

وارتفع سعر «كريتا» الفئة الرابعة «ADVANCED» إلى 520 ألف جنيه.

ينتمى طراز «كريتا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 144 نيوتن متر.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.1 ثانية.

تقدم سيارات هيونداي كريتا موديل 2022 بالعديد من المواصفات ووسائل الآمان «الوسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات إلكتروني ESP مع خاصية الاتزان عند صعود المرتفعات HAC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

زودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية، وشاشة عدادات 3.5 بوصة، مكيف هواء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف وقابلة للامالة، وخاصية التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشبكة أمامية من الكروم، وسبويلر خلفي، وزجاج معتم خلفي».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو FM – شاشة وسائط 3.8 بوصة – مدخل USB -وبلوتوث وغيرها”.

دعمت طرازات «هيونداي كريتا» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «فرامل يد كهربائية، وكاميرا خلفية، ونظام تحذير المسافات، وحساسات إضاءة، وشاحن لاسلكي، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعومة بالربط على أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا، وغيرها».

تقدم سيارات «كريتا» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، ومفتاح ذكي يسمح بدخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، وغيرها».

تحتوى طرازات «كريتا» الفئة الرابعة على كافة التجهزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة، مصابيح أمامية وخلفية LED، وغيرها».