زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» .. تعرف على التفاصيل

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة تتراوح بين 2100 إلى 3100 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7 » في مصر:

الفئة السعر القديم السعر الجديد Smart 339.9 343 Smart Safety 349.9 353 Smart Fun 361.9 365 Smart Plus 387.9 390 Modern 412.9 415 القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.