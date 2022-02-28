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زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» .. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 343 ألف جنيه
أحمد عوض 8:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22 8:53 م, الأثنين, 28 فبراير 22

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أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» بقيمة تتراوح بين 2100 إلى 3100 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي؛ قائمة أحدث أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7 » في مصر:

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الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Smart339.9343
Smart Safety349.9353
Smart Fun361.9365
Smart Plus387.9390
Modern412.9415
القيمة بآلاف جنيه

ينتمي طراز «النترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

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بقلم أحمد عوض

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