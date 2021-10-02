زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 248.9 إلى 272.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة 2000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداي»، صعدت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 248.9 ألف جنيه، بدلًا من 246.9 ألفًا.

وارتفعت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 255.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 253.9 ألفًا.

وقدرت أسعار طرازات «النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» بنحو 268.9 ألف جنيه، مقابل 266.9 ألفًا.

وحددت أسعار سيارات «إلنترا HD» الفئة الرابعة «GL H/L» بقيمة بلغت 272.9 ألف جنيه، مقابل 270.9 ألفًا.

ينتمي طراز «إلنترا HD» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.