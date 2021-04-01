سيــارات

زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» خلال أبريل.. تعرف على التفاصيل

تقدم الفئة الأولى 242.9 ألف جنيه
أحمد عوض 11:13 ص, الخميس, 1 أبريل 21 11:13 ص, الخميس, 1 أبريل 21

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أخطرت مجموعة “جي بي غبور أوتو” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي” في مصر- شبكة موزعيها المعتمين- بزيادة أسعار سيارات «هيونداي إلنترا HD» بقيمة بلغت 1000 جنيه لمختلف الفئات لمطروحة في السوق المحلية، خلال أبريل الحالى.

وطبقًا للقوائم السعرية الصادرة عن «هيونداى»، ارتفعت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الأولى «GL» إلى 242.9 ألف جنيه، بدلًا من 241.9 ألف سابقًا.

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وقفزت أسعار طرازات «إلنترا HD» الفئة الثانية «GL SR» إلى 249.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 248.9 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «النترا HD» الفئة الثالثة «GL DAB ABS» إلى 255.9 ألف جنيه، مقابل 254.9 ألفًا.

وارتفعت أسعار الفئة الرابعة «GL DAB ABS»طرازات «إلنترا HD» إلى 262.9 ألف جنيه، بدلًا من 261.9 ألف.

وتقدم طرزات «إلنترا HD»- الفئة الخامسة- بسعر266.9 ألف جنيه، مقابل 265.9 ألف.

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وقدرت أسعار سيارات «هيونداى إلنترا HD» الفئة السادسة «GL H/L» بنحو 270.9 ألف جنيه، بدلًا من 269.9 ألف.

وينتمي طراز هيونداي «إلنترا HD » لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي الأسطوانات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداي»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامي، وتتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.3 ثانية.

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ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

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بقلم أحمد عوض

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