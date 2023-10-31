زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» تصل إلى 30 ألف جنيه

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» وكيل العلامة الكورية «هيونداي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024، بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 600 630 GL SR 610 640 GL DAB+ABS 625 655 GL DAB+ABS Plus 640 670 GL HL 650 680 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

ودعمت طرازات هيونداي أكسنت RB”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

وتقدم السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتأتى طرازات «أكسنت RB» ” الفئة الثانية” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».