زيادات جديدة في أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«هيونداي»، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة بلغت 16 ألف جنيه لمختلف الفئات.

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 569 585 GL SR 579 595 GL DAB+ABS 594 610 GL DAB+ABS Plus 609 625 GL HL 619 635 القيمة بالألف جنيه

وزودت «أكسنت RB» بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتقدم طرازات هيونداي أكسنت RB”الفئة الأولى” ببعض المواصفات والتجهيزات، من بينها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة – زجاج كهربائي – عجلة القيادة قابلة للامالة – مسند يد أمامي – إمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات – مكيف هواء يدوي – مرايات جانبية كهربائية – زجاج فاميه خلفي – ريموت كنترول، وجنوط 14 بوصة».

ودعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مشغل صوت AUX – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وزودت طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثانية” بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والتجهيزات الأخرى، ومنها «فتحة سقف – شاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

وتقدم طرازات «أكسنت RB» “الفئة الثالثة” بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق – مصابيح ضباب أمامية – جهاز تحديد المسافة الخلفية – مثبت سرعة – عجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد – مقابض داخليه مطلاء من الكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».

وتزيد الفئة الرابعة ببعض الكماليات الأخرى عن الفئة السابقة، ومن أبرزها «فتحة سقف، وغيرها».