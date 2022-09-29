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زيادات جديدة في أسعار سيارات «هافال H6 وجوليون» تصل إلى 25 ألف جنيه

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تقدم طرازات «هافال H6» بأسعار تبدأ من 645 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «هافال H6 وجوليون» تصل إلى 25 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

6:21 م, الخميس, 29 سبتمبر 22

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هافال H6، وجوليون» بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل.

أسعار هافال H6

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard620645
Deluxe655680
Deluxe SR685710
High Deluxe730755
القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار هافال جوليون

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Standard500525
Deluxe540565
Deluxe SR570595
High Deluxe600625
القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

أحمد عوض

أحمد عوض

6:21 م, الخميس, 29 سبتمبر 22