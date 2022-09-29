زيادات جديدة في أسعار سيارات «هافال H6 وجوليون» تصل إلى 25 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات «هافال H6، وجوليون» بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه لمختلف الفئات، على أن يتم تطبيقها بدءًا من الشهر المقبل.

أسعار هافال H6

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 620 645 Deluxe 655 680 Deluxe SR 685 710 High Deluxe 730 755 القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز هافال H6 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 “حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

أسعار هافال جوليون

الفئة السعر القديم السعر الجديد Standard 500 525 Deluxe 540 565 Deluxe SR 570 595 High Deluxe 600 625 القيمة بألاف جنيه

وينتمي طراز «جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.