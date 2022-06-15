زيادات جديدة في أسعار سيارات «هافال جوليون».. تعرف على التفاصيل

أعلنت مجموعة «غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وشانجان، وهافال» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات هافال جوليون بقيمة تتراوح بين 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات «هافال جوليون» الفئة الأولى «Standard» بقيمة بلغت 425 ألف جنيه، بدلًا من 420 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «جوليون» الفئة الثانية «Deluxe» إلى 460 ألف جنيه، مقابل 455 ألفًا.

وقفزت أسعار طرازات «جوليون» الفئة الثالثة «Deluxe SR» إلى 490 ألف جنيه، مقارنة بنحو 485 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «جوليون» الفئة الرابعة «High Deluxe» إلى 515 ألف جنيه، مقابل 510 إلاف.

ينتمي طراز «هافال جوليون» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.