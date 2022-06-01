زيادات جديدة في أسعار سيارات «نيسان صني».. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، عن أحدث أسعار سيارات نيسان صني بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات «نيسان صني» الفئة الأولى «M/T» إلى 243.4 ألف جنيه، بدلًا من 238.4 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «صني» الفئة الثانية «A/T» إلى 264.5 ألف جنيه، مقابل 259.5 ألف.

وقفزت أسعار طرازات «صني» الفئة الثالثة «A/T EX» إلى 278 ألف جنيه، مقارنة بنحو 273 ألفًا.

وارتفع سعر سيارات «صني» الفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» إلى 289 ألف جنيه، بدلًا من 284 ألفًا.

وينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تعتمد تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.