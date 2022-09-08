زيادات جديدة في أسعار سيارات «نيسان صني» (تفاصيل)

أرسلت شركة «نيسان مصر» لشبكة موزعيها المعتمدين اليوم القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات نيسان صني موديل 2023 بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

وصعدت أسعار سيارات نيسان صني الفئة الأولى «M/T» إلى 261.4 ألف جنيه، مقابل 256.4 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار طرازات «صني» الفئة الثانية «A/T» إلى 282.5 ألف جنيه، بدلًا من 277.5 ألف.

وقفزت أسعار سيارات «صني» الفئة الثالثة «A/T EX» إلى 301 ألف جنيه، مقارنة بنحو 296 ألف.

وارتفع سعر طرازات «صني» الفئة الرابعة «A/T SUPER SALOON» إلى 312 ألف جنيه، مقابل 307 آلاف.

وينتمي طراز «نيسان صني» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 15.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.9 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

مواصفات نيسان صني 2023

تقدم سيارات نيسان صنى موديل 2023 فئة «A/T Base» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة من بينها «عدد 2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

ودعمت السيارة ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين – مصابيح خلفية LED- مرايات جانبية كهربائية – مكييف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – قفل مركزي – امكانية طي المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي – عجلة القايدة متعددة الوظائف – مدخل AUX- مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة، وغيرها».

وزودت سيارات نيسان صني فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفي – مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفي معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة – بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها».

تحتوى طرازات نيسان صني 2023 فئة «A/T SUPER SALOON» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًا – خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب – مكييف هواء أتوماتيك -عدادات متطورة، وغيرها».