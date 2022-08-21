زيادات جديدة في أسعار سيارات «نيسان سنترا» تصل إلى 12 ألف جنيه

أعلنت شركة «نيسان مصر»، عن زيادة أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2023 بقيمة بلغت 12 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أغسطس الحالي.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «نيسان»، ارتفعت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الأولى «Base» إلى 379.5 ألف جنيه، بدلًا من 367.5 ألف.

وقفزت أسعار سيارات نيسان سنترا الفئة الثانية «Upper» إلى 397.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 385.5 ألف.

وصعدت أسعار طرازات «سنترا» الفئة الثالثة «Premium without Folding Mirror» إلى 416.4 ألف جنيه، مقابل 404.4 ألف.

وارتفع سعر سيارات «سنترا» الفئة الرابعة «Premium With Folding Mirror» إلى 420.4 ألف جنيه، بدلًا من 408.4 ألف.

وينتمي طراز «سنترا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 118 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات نيسان سنترا 2023

تقدم سيارات نيسان سنترا ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS – زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

زودت طرازات «سنترا» ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها».