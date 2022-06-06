زيادات جديدة في أسعار سيارات «نيسان جوك» خلال يونيو.. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «نيسان جوك» بقيمة بلغت 7 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

صعدت أسعار طرازات نيسان جوك الفئة الأولى «ACCENTA» إلى 446.5 ألف جنيه، بدلًا من 439.5 ألف سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثانية «TEKNA» إلى 476.5 ألف جنيه، مقارنة بنحو 469.5 ألف.

ارتفع سعر طرازات «جوك» الفئة الثالثة «TEKNA PERSO» إلى 486.5 ألف جنيه، مقابل 479.5 ألف.

ينتمي طراز «نيسان جوك» لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجمة»، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 117 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

زودت سيارات نيسان جوك– الفئة الأولى– ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء، وحساسات تحذير المسافة الخلفية، وونظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوموتيكيا، وحساس إضاءة، وكاميرا للرؤية الخلفية».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات خلفية للركن، ومصابيح ضبابية أمامية LED، ومصابيح خلفية led، ومكييف هواء يدوي، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع امكانية التحكم في سرعات ناقل الحركة من خلالها، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج خلفي داكن اللون غيرها».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من نظام صوتي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية التعرف على الصوت، وإمكانية توصيل الهاتف الذكي بأنظمة التطبيقات الذكية Apple Car Play وAndroid Auto، وشاشة معلوماتية بلوحة العدادات 4.2 بوصة، وغيرها».

تقدم طرازات «جوك»– الفئة الثانية– بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «أنظمة فرامل أمامية للطوارئ، وتنبية مغادرة الحارة المروروية، ونظام كشف النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، رؤية 360 درجة، ونظام إدارة المحرك بدون مفتاح، وأوضاع قيادة متعددة، وحساسات مطر».

زودت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وتدفئة للمقاعد الأمامية، ومرايات قابلة للطي، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، مسند يد، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصة، مكييف هواء أوتوماتيكي، فرش المقاعد من الجلد، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وعدد 8 مكبرات صوتية، ومخرج USB خلفي للشحن، وغيرها».

تحتوى سيارات «جوك»– الفئة الثالثة– على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «شاشة لوحة عدادات 7 بوصة، وصالون داخلي ثنائي الألوان، وفرش المقاعد من الجلد والقماش، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».