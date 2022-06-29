زيادات جديدة في أسعار سيارات «نيسان جوك» تصل إلى 20 ألف جنيه

أخطرت شركة «نيسان موتور إيجيبت»، شبكة موزعيها المعتمدين بزيادة أسعار سيارات نيسان جوك بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وقفزت أسعار طرازات نيسان جوك الفئة الأولى «ACCENTA» إلى 466.6 ألف جنيه، بدلًا من 446.5 ألف.

وصعدت أسعار سيارات «جوك» الفئة الثانية «TEKNA» إلى 496.5 ألف جنيه، مقابل 476.5 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «جوك» الفئة الثالثة «TEKNA PERSO» إلى 506.5 ألف جنيه، مقارنة مع نحو 486.5 ألف.

وينتمي طراز نيسان جوك لفئة السيارات الرياضية «الكروس أوفر المدمجمة»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 117 حصانا، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، مع إمكانية القيادة بناقل حركة يدوي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية.

وتقدم سيارات نيسان جوك موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها « 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة بتقنية VDC، ونظام مراقبة ضغط الهواء، وحساسات تحذير المسافة الخلفية، وونظام تفعيل الإضاءة العالية أوتوموتيكيا، وحساس إضاءة، وكاميرا للرؤية الخلفية.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات خلفية للركن، ومصابيح ضبابية أمامية “LED” ومصابيح خلفية “led” ومكييف هواء يدوي، وزجاج معتم، وشاشة وسائط 8 بوصات تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع إمكانية التحكم في سرعات ناقل الحركة من خلالها، وجنوط رياضية 17 بوصة، وزجاج خلفي داكن اللون غيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من نظام صوتي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية مع خاصية التعرف على الصوت، وإمكانية توصيل الهاتف الذكي بأنظمة التطبيقات الذكية Apple Car Play وAndroid Auto، وشاشو معلوماتية بلوحة العدادات 4.2 بوصة، وغيرها».

زودت طرازات «جوك» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «أنظمة فرامل أمامية للطوارئ، وتنبية مغادرة الحارة المروروية، ونظام كشف النقاط العمياء، وتحذير حركة المرور الخلفية، رؤية 360 درجة، ونظام إدارة المحرك بدون مفتاح، وأوضاع قيادة متعددة، وحساسات مطر ».

ودعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها « فرامل انتظار أوتوماتيكية، خاصية فتح السيارة بدون مفتاح، وتدفئة للمقاعد الأمامية، ومرايات قابلة للطي، عجلة القيادة مكسوة بالجلد، مسند يد، شاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصات، مكييف هواء أوتوماتيكي، فرش المقاعد من الجلد، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، و 8 مكبرات صوتية، ومخرج “USB” خلفي للشحن، وغيرها».

وتحتوى سيارات «جوك» – الفئة الثالثة – على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «شاشة لوحة عدادات 7 بوصات، وصالون داخلي ثنائي الألوان، وفرش المقاعد من الجلد والقماش، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».