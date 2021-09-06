زيادات جديدة في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس».. تعرف على التفاصيل

لتباع للمستهلك من 425 إلى 540 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» بمصر، زيادة أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» بقيمة بلغت 5000 جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى. وطبقًا للقائمة السعرية الصادرة عن «ميتسوبيشي»، ارتفعت أسعار طرازات «ميتسوبيشي إكليبس» الفئة الثالثة «Instyle» إلى 490 ألف جنيه، بدلًا من 485 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «إكليبس» الفئة الرابعة «Infinity» إلى 540 ألف جنيه، مقابل 535 ألفًا.

فى المقابل أبقت شركة «دايموند موتورز» على أسعار طرازات «إكليبس» الفئة الأولى «Insport» عند مستوى 425 ألف جنيه، وسُعرت الفئة الثانية «Inspire» بنحو 455 ألفًا داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «إكليبس» لفئة السيارات الرياضية «متعدة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيبو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 8.6 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.