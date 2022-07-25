زيادات جديدة في أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكسباندر» تصل إلى 10 آلاف جنيه

أرسلت شركة «دايموند موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «ميتسوبيشي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات ميتسوبيشي إكسباندر بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

ارتفعت أسعار طرازات ميتسوبيشي إكسباندر الفئة الأولى «Midline» إلى 429 ألف جنيه، مقابل 419 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «إكسباندر» الفئة الثانية «H/L» إلى 454 ألف جنيه، بدلًا من 444 ألفًا.

ينتمى طراز «اكسباندر» لفئة السيارات متعددة الأغراض «MPV» – ذات السبع مقاعد-، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 13.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت سيارات ميتسوبيشي إكسباندر ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

تقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – زجاج خلفي معتم – امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مرايات جانبية كهربائية – حساسات مطر – مكيّف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مقاعد قماش – طي المقاعد الخلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – راديو- مشغل MP3 – عجلة القيادة متعددة الوظائف – بلوتوث – مدخل USB – مدخل AUX، وغيرها”.

زودت طرازات ميتسوبيشي اكسباندر 2022 – الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «عدد 4 وسائد هوائية – حساسات ركن خلفية – خاصية إدارة المحرك دون مفتاح – مفتاح ذكى – إمكانية التحكم بالنظام الترفيهي عبر عجلة القيادة – طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – شاشة وسائط تعمل باللمس – كاميرا خلفية – ريموت كنترول – جنوط رياضية 16 بوصة – وغيرها».