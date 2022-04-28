زيادات جديدة في أسعار سيارات «كيا سبورتاج» خلال أبريل

أخطرت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «كيا» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين – اليوم- بزيادة أسعار سيارات «كيا سبورتاج» بقيمة تتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

صعدت أسعار طرازات «كيا سبورتاج» الفئة الأولى «LX CAM» إلى 534.9 ألف جنيه، بدلًا من 494.9 ألف سابقًا.

وارتفعت أسعار سيارات «سبورتاج» الفئة الثانية «LX FO» إلى 589.9 ألف جنيه، مقابل 544.9 ألف.

وقفزت طرازات «سبورتاج» الفئة الثالثة « HL Plus» إلى 634.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 584.9 ألف.

وارتفع سعر سيارات «سبورتاج» الفئة الرابعة «T/L»إلى 684.9 ألف جنيه، بدلًا من 629.9 ألف.

وقدرت طرازات «سبورتاج» الفئة الخامسة «TL Plus Black Edition» بسعر 699.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 639.9 ألف.

ينتمى طراز «كيا سبورتاج» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «كيا»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى غضون 11.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.