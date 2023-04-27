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زيادات جديدة في أسعار سيارات «كيا سبورتاج» تصل إلى 140 ألف جنيه

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صعدت إلى مليون و640 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «كيا سبورتاج» تصل إلى 140 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

2:39 م, الخميس, 27 أبريل 23

أعلنت الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «EIT»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «كيا» في مصر، اليوم، عن زيادة أسعار سيارات كيا سبورتاج موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 80 إلى 140 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار كيا سبورتاج 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
LXمليون و90 ألفمليون و170 ألف
EXمليون و190 ألفمليون و280 ألف
H/Lمليون و330 ألفمليون و430 ألف
T/Lمليون و430 ألفمليون و560 ألف
GTمليون و500 ألفمليون و640 ألف

وتزود «

سبورتاج
» بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سى سى تيربو، ينتج قوة 180 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 265 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات «DCT».

ودعمت طرازات كيا سبورتاج بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق مع توزيع الإلكترونى للفرامل – نظام اتزان السيارة مع خلال عجلة القيادة والثبات الإلكترونى – نظام مراقبة ضغط الاطارات – برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات – برنامج تدعيم الفرامل – فرامل يد إلكترونية – حساسات ركن خلفية – نظام تحذير تجنب الاصطدام فى النقطة العمياء».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – خيار وضعية القيادة حسب نوعية الطرق – مثبت سرعة – كاميرا خلفية – لوحة عدادات ديجيتال – فتح الشنطة الخلفية كهربائيًّا – مرآة ذاتية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من «مكيف هواء يدوى – راديو – عدد 6 سماعات – وصلة USB – بلوتوث – خاصية ربط أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية آبل كار بلاى وأندرويد أوتو – تحكم بالنظام الصوتى من عجلة القيادة – التحكم فى مستوى ارتفاع مقعد السائق وغيرها».

وزودت طرازات «سبورتاج» بمصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية LED ثنائية تعمل عند إدارة المحرك – مصابيح إضاءة خلفية مزودة بشريط إضاءة بتقنية LED- زجاج جانبى وخلفى ملون – عوارض تحميل فوق سقف السيارة – حساس إضاءة – فتحة سقف بانوراما – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى».

أحمد عوض

أحمد عوض

2:39 م, الخميس, 27 أبريل 23