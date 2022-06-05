زيادات جديدة في أسعار سيارات «فيات تيبو» خلال يونيو

أعلنت شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «فيات» في مصر، زيادة أسعار سيارات فيات تيبو بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالى.

قفزت أسعار طرازات «فيات تيبو» فئة «A/T» إلى 349.9 ألف جنيه، مقابل 336.9 ألف جنيه.

وصعدت أسعار سيارات «تيبو» فئة «A/T Mid» إلى 389.9 ألف جنيه، بدلا من 379.9 ألفا.

وارتفع سعر طرازات «تيبو» فئة «A/T H/L» إلى 429.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 412.9 ألفًا.

وقدرت أسعار سيارات «تيبو» فئة «A/T- H/B» بنحو 379.9 ألف جنيه، مقابل 359.9 ألفًا.

وحددت أسعار طرازات «تيبو» فئة «HB LONGE» بقيمة بلغت 439.9 ألف جنيه، بدلًا من 422.9 ألف.

تقدم سيارات «فيات تيبو» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 11.2 ثانية.