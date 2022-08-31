زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري تيجو 7».. تعرف على التفاصيل

أرسلت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمَدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات جديدة في أسعار سيارات شيري تيجو 7 بقيمة بلغت 25 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وارتفعت أسعار طرازات شيري تيجو 7 الفئة الأولى إلى 420 ألف جنيه، مقابل 395 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار سيارات «تيجو 7» الفئة الثانية إلى 455 ألف جنيه، بدلًا من 430 ألفًا.

وينتمي طراز «تيجو 7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

مواصفات شيري تيجو 7

تقدم سيارات شيري تيجو 7 موديل 2023- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى ESP- برنامج تدعيم الفرامل BAS- أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب أمامية – سبويلر خلفي – النظام الذكى لركن السيارة – وزر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – مثبت سرعة – مكيف هواء – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

فيما زودت طرازات شيرى تيجو 7 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف كهربائية – امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا – حساسات ركن – فرش المقاعد من الجلد، وغيرها».