زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تلامس 115 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري، وهافال، وشانجان» في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين -اليوم- بزيادة أسعار سيارات شيري بمختلف فئاتها المطروحة داخل السوق المحلية.

وبحسب القائمة السعرية الصادرة عن «غبور أوتو»، تراوحت قيمة الزيادات السعرية لطرازات «شيري» من 15 إلى 115 ألف جنيه لبعض الفئات.

وتتوافر نحو 6 طرازات مطروحة من «شيرى» في السوق المحلية؛ هي «شيري أريزو 5- تيجو 3– تيجو 7- تيجو 7 برو- تيجو 8- تيجو 8 برو».

وتوضح القائمة التالية أحدث أسعار سيارات شيري في مصر: