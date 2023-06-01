زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 35 ألف جنيه

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«شيري»، موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار 3 طرازات من شيري هى «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7» بقيمة تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار شيري أريزو 5

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 415 440 A/T 455 485 A/T HIGH LINE 480 510 القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

أسعار شيري تيجو 3

ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 3 بقيمة 30 ألف جنيه خلال يونيو الحالى.

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 560 590 القيمة بالألف جنيه

وتزود «تيجو 3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

أسعار شيري تيجو 7

قفزت أسعار سيارات «تيجو 7» بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

الفئة السعر السعر الجديد BASE LINE 670 705 HIGH LINE 730 765 القيمة بالألف جنيه

وتزود «تيجو 7» بمحرك رباعي الاسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.