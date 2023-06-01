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زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 35 ألف جنيه

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قفزت «تيجو 7» إلى 765 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري» تصل إلى 35 ألف جنيه
أحمد عوض

أحمد عوض

10:51 ص, الخميس, 1 يونيو 23

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو»، الوكيل المحلى لـ«شيري»، موزعيها المعتمدين، اليوم، بزيادة أسعار 3 طرازات من شيري هى «أريزو 5، وتيجو 3، وتيجو 7» بقيمة تتراوح بين 25 إلى 35 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار شيري أريزو 5

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T415440
A/T455485
A/T HIGH LINE480510
القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

أسعار شيري تيجو 3

ارتفعت أسعار سيارات شيري تيجو 3 بقيمة 30 ألف جنيه خلال يونيو الحالى.

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
A/T560590
القيمة بالألف جنيه

وتزود «تيجو 3» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

أسعار شيري تيجو 7

قفزت أسعار سيارات «تيجو 7» بقيمة بلغت 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

الفئةالسعرالسعر الجديد
BASE LINE670705
HIGH LINE730765
القيمة بالألف جنيه

وتزود «تيجو 7» بمحرك رباعي الاسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

أحمد عوض

أحمد عوض

10:51 ص, الخميس, 1 يونيو 23