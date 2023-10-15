زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل

صعدت إلى 565 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل
أحمد عوض

أحمد عوض

12:47 م, الأحد, 15 أكتوبر 23

رفعت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2024

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T485495
A/T530540
A/T HIGH LINE555565
القيمة بالألف جنيه

وتزود «أريزو 5» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – مثبت سرعة – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

زودت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

دعمت السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – قفل مركزي – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تكييف هواء – إمكانية طي المقاعد الخلفية – زجاج كهربائي – فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – مدخل USB – شاشة وسائط 7 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

12:47 م, الأحد, 15 أكتوبر 23