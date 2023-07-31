زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل

قفزت إلى 530 ألف جنيه

زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل
أحمد عوض

أحمد عوض

7:59 م, الأثنين, 31 يوليو 23

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، شبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من غد.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
M/T450460
A/T495505
A/T HIGH LINE520530

وتقدم «» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين- إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية- جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- قفل مركزي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- تكييف هواء- إمكانية طي المقاعد الخلفية- زجاج كهربائي- فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية- مدخل USB- شاشة وسائط 7 بوصة- خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي- وغيرها».

أحمد عوض

أحمد عوض

7:59 م, الأثنين, 31 يوليو 23