زيادات جديدة في أسعار سيارات «شيري أريزو 5».. تعرف على التفاصيل

أخطرت مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلى لـ«شيري»، شبكة موزعيها المعتمَدين، اليوم، بزيادة أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات، والتى من المقرر تطبيقها اعتبارًا من غد.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 450 460 A/T 495 505 A/T HIGH LINE 520 530

وتقدم « » بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن «شيري»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «أريزو 5» ببعض المواصفات وتجهيزات السلامة والأمان، من بينها «2 وسادة هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- مثبت سرعة- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- نظام إيموبليزر ضد السرقة- أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

ودعمت طرازات «أريزو 5» ببعض الكماليات والتجهيزات الخارجية، من أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين- إضاءة نهارية LED- مرايات جانبية كهربائية- جنوط 16 بوصة للفئة الأعلى».

وتقدم السيارة ببعض المواصفات والتجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- قفل مركزي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- تكييف هواء- إمكانية طي المقاعد الخلفية- زجاج كهربائي- فتحة سقف للفئة الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «4 مكبرات صوتية- مدخل USB- شاشة وسائط 7 بوصة- خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي- وغيرها».