أرسلت شركة «بودي جروب»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بايك، وشانجي» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «شانجي Q35» بقيمة بلغت 20 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أبريل الحالى.

ارتفعت أسعار سيارات «شانجي Q35» إلى 334 ألف جنيه، بدلًا من 314 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «شانجى Q35» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «الكروس أوفر المدمجة»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 116 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 148 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4286 مم العرض 1815 مم الارتفاع 1665 مم

مواصفات شانجي Q35

تقدم سيارات «شانجي Q35» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق- توزيع إلكتروني للفرامل- نظام الثبات الإلكتروني- مراقبة ضغط هواء الإطارات- نظام مانع للسرقات- قفل مركزي- قفل تلقائي للأبواب عند التحرك- حساسات ركن أمامية وخلفية- كاميرا خلفية- مثبت مقاعد الأطفال».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات؛ ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية- إضاءة نهارية LED- إمكانية تعديل مستوى إضاءة المصابيح الأمامية- تأخير إطفاء الأنوار بعد التوقف- سخانات بالزجاج الخلفي- حساسات مطر- ضم المرايات الجانبية كهربائيًّا- فتحة سقف كهربائية- جنوط رياضية 17 بوصة».

دعمت طرازات «شانجي Q35» ببعض الكماليات الأخرى؛ من بينها «مقاعد من الجلد- عجلة قيادة مكسوة بالجلد- مسند يد أمامي- إمكانية تعديل مقعد السائق يدويًّا في 6 اتجاهات- تعديل المقعد الأمامي يدويًّا في 4 اتجاهات- تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- شاشة وسائط 7 بوصة- عجلة قيادة متعددة الوظائف- مدخل USB- مخرج كهرباء 12V، وغيرها».