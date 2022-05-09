زيادات جديدة في أسعار سيارات «سيات ليون».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «سكودا، وسيات» في مصر، القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات في أسعار طرازات «سيات ليون» بقيمة بلغت 105 آلاف جنيه داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سيات»، ارتفعت أسعار سيارات «ليون» فئة «FR» إلى 555 ألف جنيه، مقارنة بنحو 450 ألفًا سابقًا.

ينتمي طراز «ليون» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي مدعم بشاحن توربيني، يخرج قوة 150 “حصان” وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 10 كم/ ساعة، في غضون 8.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.