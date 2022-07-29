زيادات جديدة في أسعار سيارات «سيات أرونا».. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سيات أرونا بقيمة تتراوح من 20 إلى 25 ألف لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

قفزت أسعار طرازات سيات أرونا الفئة الأولى «Style» إلى 505 آلاف جنيه، مقابل 480 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «أرونا» الفئة الثالثة «FR» إلى 540 ألف جنيه، مقابل 520 ألفًا.

وينتمى طراز «SEAT Arona» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.