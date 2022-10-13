زيادات جديدة في أسعار سيارات «سيات أرونا» تصل إلى 80 ألف جنيه

أقرت شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» فى مصر، زيادات جديدة في أسعار طرازات سيات أرونا بقيمة تتراوح من 65 إلى 80 ألف لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالي.

وصعدت أسعار طرازات سيات أرونا الفئة الأولى «Style» إلى 570 ألف جنيه، مقابل 505 آلاف.

وارتفعت أسعار طرازات سيات ارونا الفئة الثالثة «FR» إلى 620 ألف جنيه، مقابل 540 ألف

وتنتمى طراز «SEAT Arona» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.