زيادات جديدة في أسعار سيارات «سوزوكي ديزاير».. تعرف على التفاصيل

أرسلت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي ديزاير بقيمة تتراوح بين 6.1 إلى 10.1 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

بحسب القائمة السعرية الصادرة عن «سوزوكي»، ارتفعت أسعار طرازات «ديزاير» الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 221 ألف جنيه، مقابل 214.9 ألفًا سابقًا.

وقفزت أسعار سيارات «ديزاير» الفئة الثانية «GLX» إلى 255 ألف جنيه، مقارنة بنحو 244.9 ألفًا.

وصعدت أسعار طرازات «ديزاير» الفئة الثالثة «GLX with Screen» إلى 265 ألف جنيه، بدلًا من 254.9 ألفًا.

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة قدرها 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات سوزوكى ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

تقدم بمجموعة من التجهيزات «زر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «راديو – مدخل USB – مكبرات صوتية، وغيرها».