أسعار ومواصفات «ستروين C4» موديل 2022

أرسلت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات «ستروين C4» بقيمة بلغت 55.9 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ارتفعت أسعار طرازات «ستروين C4» الفئة الأولى «Feel» إلى 479.9 ألف جنيه، بدلًا من 424 ألفًا سابقًا.

حددت سيارات «ستروين C4» الفئة الثانية «feel Blue interior» إلى 484.9 ألف جنيه، مقارنة بنحو 429 ألفًا.

وقدرت طرازات «ستروين C4» الفئة الثالثة «Shine» بنحو 529.9 ألف جنيه، مقابل 474 ألفًا.

وارتفع سعر طرازات «ستروين C4» الفئة الرابعة « Shine Red interior» إلى 534.9 ألف جنيه، بدلًا من 479 ألفًا.

ينتمي طراز «ستروين C4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 155 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.