زيادات جديدة في أسعار سيارات «ستروين» تصل إلى 170 ألف جنيه

أرسلت الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» لشبكة موزعيها المعتمدين، اليوم، القائمة السعرية الجديدة التى تضمنت زيادات في أسعار سيارات ستروين بقيمة تتراوح بين 70 إلى 170 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة محليًا.

وتتوافر 5 طرازات مطروحة من «ستروين» في السوق المحلية هي: «

– C4 – سي إليزيه – C3 هاتشباك – C3 إير كروس».

وبحسب رصد أجرته “المال” على تطور أسعار سيارات «ستروين»، فقد شهد طراز «ستروين c5 إير كروس» أعلى زيادة سعرية بقيمة تصل إلى 170 ألف جنيه لبعض الفئات.

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات ستروين في مصر خلال مارس الحالى: