زيادات جديدة في أسعار سيارات «رينو» خلال يونيو (تفاصيل)

أرسلت الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة التي تضمنت زيادات جديدة في أسعار طرازاتها المطروحة داخل السوق المحلية خلال يونيو الجاري.

وتتوفر نحو 6 طرازات من «رينو» مطروحة في السوق المحلية هي :”لوجان، وميجان، وداستر، وكادجار، وستيب واي، وسانديرو».

وحددت أسعار سيارات رينو ميجان بقيمة تتراوح بين 395 إلى 535 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن وكيل رينو في مصر

وتوضح القائمة التالية؛ أحدث أسعار سيارات «رينو» في مصر: